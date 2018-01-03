أوضح مدرب إتحاد العاصمة “ميلود حمدي” سبب غياب بعض اللاعبين عن مباراة “أمل فيرم” في إطار الدور الـ 32 من منافسة الكأس.

ونشط المدرب الفرانكو جزائري ندوة صحفية صباح اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين، تحدث فيها عن المباراة المقبلة أمام فريق بارادو موضحا:

“إضطررنا لمنح الراحة لبعض اللاعبين وبالأخص المشاركين في تربص المنتخب المحلي، لقد كان من المستحيل الإستعانة بهم في مباراة الكأس وكان ملزما علينا تركهم للراحة”.

“خضنا 6 مباريات في 17 يوم وهذا رقم كبير بالنسبة للاعبين خاصة الدوليين الذين شاركوا في تربص المنتخب المحلي”.

وبخصوص غياب بعض الأساسيين عن مواجهة الكأس قال حمدي:

“واجهنا عدة صعوبات أمام فريم، بسبب بعض الغيابات، حيث تعرض حمزاوي لإصابة خلال الحصة التدريبية”

“أما بن قابلية وبلجيلالي فقد تعرضوا لزكام حاد، وكان يتوجب علينا التأقلم مع هذه الغيابات والتعامل معها خلال مباراة فيرم”.

وبخصوص مباراة بارادو المقبلة في إطار الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس قال:

“أهنئ فريق بارادو على النتائج الإيجابية التي يحققونها، في البطولة مع أنه فريق جديد في حظيرة الكبار”.

“بارادو فريق كبير، ويمتلك عدة مواهب تعتبر الأفضل في البطولة، لكن هذا لا يمنعنا من الفوز في اللقاء وتحقيق النقاط الثلاثة”

سبق للمدرب حمدي وأن خسر أمام فريق بارادو في الدور الـ32 من منافسة الكأس سنة 2015، حيث تحدث حمدي عن هذا اللقاء قائلا:

” يجب الإشارة أنني لعبت بـ 5 لاعبين من الآمال في تلك المباراة، كما أننا حرمنا من زماموش ومنصوري بسبب الإصابة”

وبخصوص الإستقدامات التي قامت بها الإدارة العاصمية بعودة وليد عرجي ورفيق بودربال قال:

“عودة عرجي تعتبر منطقية بما أنه إبن الفريق، وإذا كان هناك أي لاعب يرغب في تغيير الأجواء من أجل كسب دقائق إضافية سأكون أول من يوافق”.

وأضاف: “سيديبي، بن قابلية وبورنان يملكون عدة مؤهلات، لكن من الصعب أن تفرض نفسك في فريق من حجم إتحاد العاصمة”.