حمدي: “سنفعل كل شيء للتأهل لدوري المجموعات”

أكد “ميلود حمدي” مدرب إتحاد العاصمة، أنّ فريقه سيفعل كل شيء من أجل التأهل لدوري المجموعات في كأس الكاف بعد عودتهم إلى أرض الوطن.

وكانت المباراة بين سوسطارة ونادي بلاتو يونايتد النيجيري، قد انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وقال حمدي في تصريح لتلفزيون النهار:”الهدف المسجل خارج القواعد له وزن كبير، ونعلم جيدا قيمة هذه الأهداف في المنافسات القارية”.

وأضاف: “علينا أن نستغل هذا الأمر، وأن نأخذ المنافس على محمل الجد في لقاء العودة”.

وختم كلامه: “سنفعل كل شيء من أجل التأهل لدوري المجموعات فوق أرضية ميداننا وأمام جمهورنا”.