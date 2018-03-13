حمدي: “شافعي وبن موسى معنيان بمباراتي تانزانيا وإيران”

الرياضة
  • -
  • 0
حمدي: “شافعي وبن موسى معنيان بمباراتي تانزانيا وإيران”
بقلم أمير بهلول

كشف “ميلود حمدي”، مدرب إتحاد العاصمة أنّ كل من “فاروق شافعي” و “مختار بن موسى” سيكونان معنيين بقائمة الناخب الوطني رابح ماجر.

وصرح ميلود حمدي لموقع “لاغازيت دو فيناك” قائلا: “نعم هناك لاعبين من فريقي سيكونان ضمن قائمة ماجر”.

واضاف: “ليست المرة الأولى التي يكون فيها لاعبو اتحاد العاصمة في المنتخب الوطني على غرار بن غيث، عبد اللاوي وغيرهم”.

وتابع: “شافعي وبن موسى معنيان بمواجهتي تانزانيا و إيران في التربص المقبل للخضر”.

وختم كلامه: “هي مكافئة للاعبين، وللفريق وأيضا عمل الطاقم الفني، وهذا أمر جيد للجميع”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital