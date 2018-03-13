حمدي: “شافعي وبن موسى معنيان بمباراتي تانزانيا وإيران”

كشف “ميلود حمدي”، مدرب إتحاد العاصمة أنّ كل من “فاروق شافعي” و “مختار بن موسى” سيكونان معنيين بقائمة الناخب الوطني رابح ماجر.

وصرح ميلود حمدي لموقع “لاغازيت دو فيناك” قائلا: “نعم هناك لاعبين من فريقي سيكونان ضمن قائمة ماجر”.

واضاف: “ليست المرة الأولى التي يكون فيها لاعبو اتحاد العاصمة في المنتخب الوطني على غرار بن غيث، عبد اللاوي وغيرهم”.

وتابع: “شافعي وبن موسى معنيان بمواجهتي تانزانيا و إيران في التربص المقبل للخضر”.

وختم كلامه: “هي مكافئة للاعبين، وللفريق وأيضا عمل الطاقم الفني، وهذا أمر جيد للجميع”.