حمدي يتفوق تكتيكيا على كازوني ويعيد البهجة لأبناء سوسطارة

تفوق مدرب إتحاد العاصمة ميلود حمدي، تكتيكيا، على نظيره مدرب المولودية كازوني، وتمكن من إحراز أول فوز له هذا الموسم.

وقد عمد حمدي إلى خطة محكمة، تؤكد قرائته الجيدة للخصم من كل النواحي، ليطيح بالغريم على أرضية ملعب “5جويلية”.

كما كانت تغييرات المدرب العائد، موفقة إلى حد بعيد، خصوصا بإقحام بلجيلالي مكان كودري وهو التغيير الذي أتى بالهدف الثاني.

ويعد الفوز المحقق على حساب المولودية، هو الأول للمدرب حمدي، في ثاني لقاء له على رأس أصحاب الزي الأحمر والأسود.

وبهذا تمكن ميلود، من إعادة البهجة لأنصار سوسطارة، الذين كانو يعلقون آمال كبير لعودة فريقهم لسكة الإنتصاراة من بوابة الداربي.