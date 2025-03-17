حملاوي: قمنا بافتتاح 370 مطعم منها 5 خيمات عملاقة في رمضان

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أنه تم افتتاح 370 مطعم على المستوى الوطني منها 5 خيمات عملاقة منذ بداية شهر رمضان.

وفي لقاء خاص لها مع تلفزيون النهار، أوضحت حملاوي، أن “الهلال الأحمر الجزائري قام بتوزيع 139 ألف طرد غذائي، و600 طن من الفرينة على المؤسسات العقابية والعائلات ولأشقائنا اللاجئين الصحراويين منذ بداية شهر رمضان.”

وأضافت المسؤولة ذاتها:”وزعنا 300 طن من السميد على العائلات الجزائرية عبر مختلف ولايات الوطن وأكثر من مليون و 200 ألف وجبة على المستوى الوطني منذ بداية شهر رمضان.”

وتابعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري:”برمجنا أكثر من 10 ألاف عملية ختان على المستوى الوطني ونتوقع أن نتخطى هذا الرقم.”

وختمت حملاوي بالقول إلى أن “حجم المساعدات الغذائية لأشقائنا بغزة بلغت 420 طن نقلناها عبر جسر لطائرات الجيش الوطني الشعبي.”