حملة تضامن واسعة مع المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية واسعة مع المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني.

كما تهاطلت على “النهار” رسائل التضامن مع المدير العام الزميل، أنيس رحماني، متمنين الإفراج عنه.

وجاء في رسالة أحد المواطنين، المدعو ت.ه “أنا مقبل على عمرة، وسأدعو الله لإطلاق سراح أنيس رحماني”.

كما أعلن مواطن آخر تضامنه مع القناة وعمالها، متمنيا الإفراج عن الزميل أنيس رحماني.

وقال آخر “قلوبنا معكم وندعو الله أن يطلق سراح الصحفي أنيس رحماني، ويعود لحضن مجمع النهار، ليرسم الفرحة في كافة أنحاء القناة”.

وعبر أحد المواطنين والمدعو س.أ، عن استنكاره لحملة التشويه الاعلامي، التي طالت شخص المدير العام لمجمع النهار دون وجه حق.

وقال في هذا الشأن “لماذا هذا الظلم، لماذا يقومون بتشويهه في عمله”.

كما تمنت إحدى المواطنات أن تتم تبرئة الزميل أنيس رحماني من التهم المنسوبة إليه.

وقالت “أنا من محبي قناة النهار، وأتمنى تبرئة مديرها العام”.

وقد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة، تحت شعار “كلنا أنيس رحماني”، مطالبين فيها بإطلاق سراحه وإنصافه.

وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، ليلة الخميس إلى الجمعة، بإيداع المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني، الحبس المؤقت.

وكان أنيس رحماني الذي جرى توقيفه مساء يوم الأربعاء الماضي، قد مثل مساء الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

بعد ذلك، أحال وكيل الجمهورية ملف مدير عام مجمع النهار، في وقت متأخر من الليل، على قاضي التحقيق.

وقد تعمدت وسائل إعلامية، لا تتحرى المعلومة الصحيحة، تغليط الرأي العام وتشويه صورة الزميل أنيس رحماني.