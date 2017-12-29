حمّار:”جابو طلب مني السماح ونريد بن شيخة لسنتين”

الرياضة
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حمّار:”جابو طلب مني السماح ونريد بن شيخة لسنتين”
بقلم إسماعيل عشاش

 أشاد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار ، بنجمه، عبد المؤمن جابو، بعد تمديده وبصفة رسمية لعقده مع “نسور الهضاب” لسنتين قادمتين.

وصرح، حمّار للقناة الإذاعية الأولى :”جابو طلب مني السماح، بعدما تماطل في التجديد، وتحصله على عروض من السعودية وتونس والجزائر”.

وأضاف :”لقد إختار الحصول على راتب شهري أقل من الذي قدمناه له في عرضنا، وهو مايحسب له ويؤكد تعلقه بالفريق”.

وبخصوص المُدرب الجديد عبد الحق بن شيخة قال :”من المُفترض أن يُوقع على عقد لمدة 6 أشهر وهذا بطلب منه”.

وختم :”نحن نريده لسنتين على الأقل، للمُحافظة على مشروعنا الطموح، ولكنه فضل مدة أقصر، بسب إلتزام عائلته وأطفاله بالتواجد بالمغرب”.

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