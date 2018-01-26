حمّار: “سأتكلم مع زطشي والوزير.. هناك أمور ماجيبش الخير للبلاد”

ندد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بالتحكيم الذي أدار المباريات الثلاثة الأخيرة لوفاق سطيف والتي تسعى لتحطيم فريقه –حسب حسان حمّار- بقراراتها التعسفية.

وتحدث “حمّار” عن الأزمة التي يمر بها النسر الأسود في الجولات الأخيرة خلال تدخله في برنامج “أستوديو الكرة” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى قائلا:

” وفاق سطيف مستهدف، وشاهدنا ما فعله الحكم في مقابلة الكاس أمام الساورة، وضربة جزاء حدوش التي حرمنا منها أمام المولودبة والفضيحة في مباراة الأمس امام بسكرة ”

“كل واحد يتحمل مسؤولياته، الوضع أصبح أمام الملء.. من يحمي هؤلاء الحكام ويقول لهم حطموا وفاق سطيف “وراني هنا””

وواصل حمّار توجيه سهام الإنتقادات للحكم بن براهم الذي أدار مباراة الكاس أمام شبيبة الساورة قائلا:

“اللاعبين ضيعو كل شيء، لكن يجب أن نتكلم على التحكيم ..سبق وأن رفعنا تقريرا ضد بن براهم السنة الماضية أمام الحراش”.

وأضف: “رفضناه أمام بلعباس، وتم خلعه من تلك المباراة..الآن يجب أن أتكلم مع زطشي، وحتى مع الوزير لأن هذه الأمور ماجيبش الخير للبلاد، وهذا الأمر لا يجب السكوت عليه”.