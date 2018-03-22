حمّار :”مجموعتنا هي الأصعب وهذا الأمر الوحيد الذي يُقلقنا”

إعتبر رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بأن قُرعة رابطة الأبطال الإفريقية وضعت أبناء الهضاب العليا في المجموعة الأصعب على الإطلاق.
وتحدث في تصريحات إذاعية قائلا :”مجموعتنا هي الأصعب، والأمر الإيجابي لنا هو أننا لن نكون معنيين بسفريات طويلة”.
مُضيفا :”سنلعب مُبارتين في الجزائر، وسنتنقل للمغرب، ويبقى الأمر الوحيد الذي يُقلقنا هو السفرية الطويلة للكونغو”.
وواصل :”تي مازيمبي يعرف الوفاق، ونحن نعرفه جيدا، وسبق وأن تواجهنا كثيرا في السنوات الماضية، ولكن العديد من المُعطيات تغيرت”.
ليختم :”بإذن الله سنخطف أحد المنصبين المؤهلين للدور القادم من المُنافسة”.
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