حمّار :”هدفنا دور المجموعات وبعدها لنا كلام آخر”

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بأن أشبال، عبد الحق بن شيخة، جاهزون لاستقبال “ريال بانغي” بتصفيات رابطة الأبطال الإفريقية.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”هدفنا سيكون أولا التأهل لدور المجموعات وبعدها سيكون لنا كلام آخر، وسنُحدد حينها طموحاتنا تدريجيا”.

وأضاف :”نسعى لمسح الصورة السيئة التي رسمناها عن أنفسنا، عندما اقتحمت مجموعة من الأنصار الملعب وتسبب في تعرضنا للعقوبة في2016″.

وواصل :”الجميع واع، ونحن كإدارة وبمُساعدة اللاعبين، سنعمل على تسجيل عودة قوية للساحة القارية، رغم أن اللقاء سيكون دون جمهور”.