عاجل

حمّار :”هدفنا دور المجموعات وبعدها لنا كلام آخر”

الرياضة
  • -
  • 0
حمّار :”هدفنا دور المجموعات وبعدها لنا كلام آخر”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بأن أشبال، عبد الحق بن شيخة، جاهزون لاستقبال “ريال بانغي” بتصفيات رابطة الأبطال الإفريقية.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”هدفنا سيكون أولا التأهل لدور المجموعات وبعدها سيكون لنا كلام آخر، وسنُحدد حينها طموحاتنا تدريجيا”.

وأضاف :”نسعى لمسح الصورة السيئة التي رسمناها عن أنفسنا، عندما اقتحمت مجموعة من الأنصار الملعب وتسبب في تعرضنا للعقوبة في2016″.

وواصل :”الجميع واع، ونحن كإدارة وبمُساعدة اللاعبين، سنعمل على تسجيل عودة قوية للساحة القارية، رغم أن اللقاء سيكون دون جمهور”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital