حناشي:”الشبيبة عادت للطريق الصحيح، وهذا هو شَرطي لمساعدتها”

نفى الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، رغبته في العودة لرئاسة الفريق خلال الفترة القادمة مُفندا بذلك كل الإشاعات.

حيث أكد في تصريح لـ”النهار” بأن الشبيبة كانت تسير في الطريق الخطأ مصرحا:”الفريق كان في الطريق الخطأ وما حدث أعادها للطريق الصواب”.

كما أشار حناشي من جديد بأنه لا يفكر إطلاقا في العودة لرئاسة “الكناري” مضيفا:”لن أعود لرئاسة الفريق، لكني هنا للمساعدة اذا أنتخب ملال”.

للإشارة، فإن حناشي قاد اليوم إجتماع الأعضاء المساهمين في الفريق وأعضاء النادي الهاوي الذي ألغى الديريكتوار السابق.