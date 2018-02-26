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حناشي: “عيب ما تقوم به “الفاف”.. تريد تكسير الجياسكا”

الرياضة
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حناشي: “عيب ما تقوم به “الفاف”.. تريد تكسير الجياسكا” صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر “محند شريف حناشي” غاضبا من قرار الفاف بحرمان شبيبة القبائل من الاستقبال بتيزي وزو خلال الدور القادم لكأس الجمهورية.

وصرح الرئيس السابق لـ”الكناري” خلال تدخل له مع قناة “النهار” :”لايُمكنني السماح في فريقي، ومن غير المعقول إتخاذ هذا القرار”.

وأضاف :”لو إتخذ القرار منذ بداية الموسم “إشتراط ملعب يسع لـ20 ألف مُتفرج”، لكان هذا مقبولا”.

ليواصل :”ولكن أن تتغير الأمور بداية من ربع النهائي فهذا عيب، ماحدث كارثة، أن تتعمد الفاف تكسير الجياسكا مرفوض كليا”.

وختم :”هناك شخص داخل الإتحاد الجزائري يعمل ضد مصالح هذه الأخيرةّ، ويُريد تحطيمها”.

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