حنون ترافع لإنتخاب جمعية وطنية تأسيسية

أكدت الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم بالعاصمة، أن السبيل الوحيد لتحقيق توافق سياسي في البلاد هو انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تكرس سيادة الشعب.

خلال افتتاح المؤتمر السابع لحزب العمال وأوضحت حنون، أن تشكيلتها السياسية تقوم بحملة سياسية من أجل استدعاء انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية تكرس سيادة الشعب وتحدد شكل ومحتوى المؤسسات التي هو بحاجة اليها.

وأشارت الى الشكوك التي تثقل المناخ السياسي في البلاد، قالت أن انتخاب جمعية تأسيسية هو الطريقة الوحيدة لتوفير الظروف السياسية لإرساء الديمقراطية الحقيقية والحفاظ على التماسك الوطني وبناء مؤسسات قوية.