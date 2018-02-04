هذه هي شروط “نيمار” لحضور حفل عيد ميلاده

يبدو أن النجم الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا” يُفضل الإحتفال بعيد ميلاده السادس والعشرين المُصادف للخامس فيفري على طريقته الخاصة.

حيث وجه نيمار الدعوة للرئيس البرازيلي “ميتشيل تيمار” ونجم “الفورمولا وان” البريطاني “لويس هاميلتون”.

وقام نجم البياسجي بدعوة 50 صديقا برازيليا تكفل هو شخصيا بمصاريف نقلهم من البرازيل إلى غاية العاصمة الفرنسية باريس.

هذا وسيكون جميع لاعبي الفريق الباريسي إضافة إلى أعضاء الطاقم الفني والإداري معنيين بحضور حفل عيد ميلاد نيمار.

الذي قام بتقسيمه إلى يومين، ومن بين شروط حضور هذا الحفل هو إرتداء الرجال “الكوستيم” والنساء للفستان الطويل.

ولم يترك نيمار شيئ للصدفة حيث سيتم دخول المدعوين عبر شيفرة خاصة بهم كما منع حضور أي شخص غير مدعو.