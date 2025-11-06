حوادث المرور.. 10 وفايات في 24 ساعة فقط

توفي 10 أشخاص وأصيب 231 آخرون بجروح مختلفة اثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات. من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة

وحسب ما أورده بيان للحماية المدنية فقد تم القيام بـ 186 تدخل على إثر العديد من حوادث المرور سجلت عبر عدة ولايات. حيث خلفت وفاة 10 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 231 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

ومن جهة أخرى، وخلال نفس الفترة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إخماد حريقين حضريين بولايتي البليدة والجزائر. حيث تسبب هذا الأخير في إصابة شخص بصعوبة في التنفس.