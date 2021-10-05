حوادث المرور: 33 قتيلا و1333 جريح خلال أسبوع

لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1333 آخرين بجروح في حوادث المرور، خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر. حسب الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة في ولاية بسكرة بـ 21 حادث مرور أدى إلى وفاة 05 أشخاص وإصابة 31 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

وحسب ذات الحصيلة، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخـماد 919 حرائق منزلية وصناعية وأخرى مختلفـة. وسجلت أغلب الحرائق بالجزائر العاصمة بـ71 حريقا.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 296 عملية تحسيسية. و195 عملية تعقيم مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع بمختلف ولايات الوطن.

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