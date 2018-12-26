حوادث المرور:3091 قتيل و30561 جريح بين جانفي ونوفمبر 2018

قدم المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق في بيان له،احصائياته حول الأشهر الـ11 من السنة الجارية، حيث تسببت حوادث المرور في مقتل 3091 شخص وجرح 30561 آخرين.

موضحا أن حوادث المرور عرفت انخفاضا بسنبة ثمانية فاصل خمس وثلاثين بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .

مشيرا الى أنه تم تسجيل بين الفترة الممتدة بين جانفي ونوفمبر واحد وعشرون ألف و خمس مئة وثمان وستين حادث مرور،كما تراجع عدد القتلى بنسبة ثمانية فاصل ثلاث وثلاثين بالمائة مقارنة بسنة 2017.

الى جانب تسجيل تراجع في عدد الجرحى بنسبة ستة وأربعين فاصل عشرة بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.