حواسي: “تم إختيار الأندية التي تصعد للمحترف الأول قبل بداية الموسم”

ندد رئيس شبيبة بجاية، حواسي بلقاسم، بالتلاعبات التي يشهدها المحترف الثاني، مؤكدا أن الأندية التي تلعب الصعود يتم إختيارها مسبقا.

وصرح بلقاسم حواسي، للإذاعة الوطنية: “الأندية الثلاثة التي ستصعد للقسم المحترف الأول، تم تحديدها قبل بداية الموسم”.

وأضاف: “ناديين من اللذين تم اختيارهم للصعود هذا الموسم، يتواجدون في المراكز الأولى، باستثاء نادي مقرة الذي أخلط حسابات البعض”.

وتابع: “بالنظر لما يحدث في مباريات المحترف الثاني، نتأكد بأن الصعود لا يلعب فوق الميدان، ويجب التغيير في كرة القدم الجزائرية وتنظيف المحيط”.

وأردف حواسي: “فريقنا وبكل تواضع لا يستحق التواجد في القسم الثاني، بدليل أننا أقصينا ثلاثة أندية من المحترف الأول في كأس الجمهورية”.