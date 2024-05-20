حيماد يتخذ قرار مهم بشأن مستقبله

إتخذ صانع الألعاب الدولي الجزائري، حيماد عبداللي، قرارا حاسما بشأن مستقبله الكروي، بعد ضمان الصعود رفقة فريقه أنجي إلى الدرجة الأولى الفرنسية “الليغ1”.

وحسب ماكشفه الصحفي البلجيكي “ساشا تافوليري”، اليوم الإثنين، عبر منصة “إكس”، فإن لاعب الخضر حيماد منفتح على فكرة البقاء لموسم آخر مع فريقه آنجي.

وأوضح ذات المصدر، أن حيماد إستبعد فكرة الإنتقال إلى الدوري البليجيكي الموسم المقبل، ولم تعد من أولوياته، ويبقي اللاعب حيماد، باب المفاوضات مفتوحا أمام أندية “الليغ1” الفرنسية.

يجدر الإشارة، ربطت العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا، لاعب الخضر حيماد، بالإنتقال إلى البطولة البلجيكية، رغم إرتباطه بعقد مع أنجي لغاية صيف 2026، وستحمل الأيام القليلة المقبلة مستجدات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب الجزائري.