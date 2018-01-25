حيواني :”إقصاؤنا مؤسف ويجب ألا تدخل كرة اليد الجزائرية في سُبات”

تحسّر مُدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، سُفيان حيواني للخسارة التي تعرض لها أشباله أمام أنغولا في ربع نهائي الكان 2018.

وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية :”أُقصينا أمام مُنافس قوي قادر على التتويج بالدورة، ومُنتخبنا ظهر قويا ولم تنقصه سوى تفاصيل للتأهل”.

وأضاف :”خلال هذه الكان تمكنا من الصمود أمام نائب بطل إفريقيا تونس، وأظهرنا بأننا نسير في الطريق الصحيح للعودة للواجهة”.

وختم :”سنُقيم مشوارنا مع الإتحادية عند عودتنا، ونتمنى ألا تدخل اليد الجزائرية السُبات ويتم إهمالهما من المُسيرين مثلما تعودنا عليه”.