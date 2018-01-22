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حيواني: “لا نخجل بالتعادل أمام تونس وهدفنا المربع الذهبي”

الرياضة
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حيواني: “لا نخجل بالتعادل أمام تونس وهدفنا المربع الذهبي”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدرب الوطني لكرة اليد سفيان حيواني، رضاه عن مردود أشباله في كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون، متمنيا بلوغ المربع الذهبي لهذه المنافسة.

وصرح سفيان حيواني، للإذاعة الوطنية: “أنا فخور بما قدمه اللاعبون في اللقاءات السابقة، وآمل أن نواصل على نفس المنوال”.

وتابع: “لا نخجل بالتعادل المحقق أمام المنتخب التونسي، كنا نرغب في الفوز، بالنظر لما قدمناه، وأتمنى إكمال باقي المشوار بذكاء وتركيز”.

وأضاف: “أهدافنا تبقى مرتبطة بتحضيراتنا، سنحضى الآن بـ48 ساعة راحة، قبل خوض ثلاثة لقاءات أخرى قد تدفعنا للأمام أو تسقطنا للأسفل”.

وأردف: “أنهينا الدور الأول بدون إصابات وهذا شيئ إيجابي، وأتمنى التأهل لأدوار متقدمة، أي ضمان تأشيرة المربع الذهبي”.

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