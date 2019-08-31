مليون و 200 الف جزائري دخلوا تونس خلال 7 أشهر

خارطة طريق تكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،عن تسجيل ارتفاع في عدد السياح الجزائريين الذين زاروا الدولة المجاورة تونس.

منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مليون ومئتي ألف سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال فؤاد الواد مدير الديوان الوطني التونسي للسياحة بالجزائر، في تصريح خص به «النهار».

إن سلطات بلاده سجلت ارتفاعا في عدد الجزائريين الذين زاروا تونس منذ الفاتح من جانفي.

من السنة الجاري إلى غاية العشرين من شهر أوت.

بنسبة ثمانية من المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ليصل العدد الإجمالي إلى مليون ومئتي ألف زائر، وهو عدد مرشح للارتفاع مع نهاية السنة.

ورغم التهديدات الأمنية في تونس وتسجيل تفجيرات إرهابية أودت بحياة عون أمن وسقوط جرحى وسط العاصمة منذ أشهر قليلة.

إلا أن ذلك لم يثن الجزائريين عن زياراتهم إلى هذا البلد، كون المعطيات .

التي يتوفر عليها الديوان تؤكد على أن الإقبال الرهيب للجزائريين كان على العاصمة تونس-يشير فؤاد الواد- ومدينتي سوسة وجربة.

ومن بين المؤشرات التي ستضاعف عدد الجزائريين الذين سيزرون تونس مستقبلا.

هو الإجراءات التعجيزية التي تبنتها السلطات التركية في منح التأشيرة للجزائريين.

من خلال العودة إلى نظام العمل بالملف التقليدي لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و35 سنة .

واشتراط حيازة «فيزا شنغن» أو تلك الصادرة عن قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاما.