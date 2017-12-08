خاصية جديدة لـ”غوغل” تتيح للجمهور محاورة المشاهير

أجرى عملاق الصناعات التكنولوجية “غوغل”، تحديثا جديدا يمكّن الجمهور من محاورة نجوم المشاهير، ومعرفة أجوبتهم على أكثر الأسئلة شيوعا عنهم.

وذكرت مدونة تابعة لغوغل، أن الشركة أطلقت الخاصية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حتى الآن.

وتمكن الخاصية جمهور المشاهير من الاستماع إلى ردودهم على الأسئلة من النجوم شخصيًا عن طريق فيديو تم تصويره بطريقة “السيلفي”.

واتفقت غوغل بشكل مبدئي مع عدد من المشاهير لتقديم تلك الخدمة، فبمجرد البحث عن اسم أحدهم في محرك البحث غوغل.

يظهر في النتيجة الأولى مقطع فيديو للنجم الذي تم البحث عن اسمه يجيب فيه عن أسئلة شائعة يطرحها جمهوره عليه.