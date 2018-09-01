خاطفا البنت صاحبة الـ 25 سنة في سطيف أمام القضاء

اهتزت بلدية بني فودة بدائرة جميلة شرق ولاية سطيف على وقع جناية اختطاف الطفلة “ز.ف” البالغة من العمر 12 سنة.

الطفلة اختطقت من طرف الشابين المنحرفين “ح،ص” و”ق؛ن” مع جناية الفعل المخل بالحياء .

عملة الاختطاف جرت أول أمس اين توجه الوالد رفقة ابنته الى المحطة البرية ببني فودة على الساعة الثالثة والنصف صباحا.

ليتعرض لهم فجأة شابين منحرفين كانا على متن سيارة مجهولة.

وحسب مصدر النهار الذي أكد انهما كانا في حالة جد متقدمة من السكر.

ليقوم الأول بامساك الطفلة والثاني قام بالاعتداء العنيف على الوالد حتى ارداه طريحا ويلوذا بالفرار.

الاب و بعد استفاقته توجه مباشرة إلى فرقة الدرك الوطني بنفس البلدية اين اودع شكوى اختطاف ابنته.

لتباشر بعد ذلك فرقة الدرك الوطني البحث والتحري توجت بإعادة البنت إلى اهلها بعد يوم واحد وهي في حالة نفسية متدهورة.

عناصر الدرك اكملت التحقيق مع البنت حول الفاعلين، وبعد عرض صور المسبوقين قضاءيا المتوفرة ببنك المعلومات الجنائية.

تعرفت البنت على الشابين وبسرعة كبيرة تم توقيف المشبوهين.

وبعد التحقيق معهما اعترفا انها الفاعلين، ليتم تقديمها امام وكيل الجمهورية محكمة العلمة بتهمة الاعتداء والاختطاف والفعل المخل بالحياء.

الذي بدوره احالة الملف على قاضي التحقيق الذي اودعهما بالمؤسسة العقابية بيلار في انتظار المحاكمة القضية للمتابعة.