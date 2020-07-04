خالدي:”تواصلت مع مخلوفي وأتعهد بإجلاءه في أقرب وقت”

أكد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” أمسية اليوم السبت أن مصالحه في تواصل مستمر مع العداء الجزائري “توفيق مخلوفي” العالق في جنوب إفريقيا منذ 4 أشهر.
الرجل الأول في الرياضة الجزائرية رد على تغريدة البطل الأولمبي بمنشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وجاء في المنشور:”اتابع عن كثب الوضعية التي يتواجد فيها توفيق مخلوفي الذي اتواصل معه أنا ومصالحي باستمرار آخرها قبل بضعة ايام”.
وأضاف:”وذلك على غرار رياضيينا في كل مناطق العالم، لاسيما العدائين المتواجدين في (كينيا) والسباحين المتواجدين في (كندا)”.
وختم خالدي:”بالرغم من الوضعية الصحية الاستثنائية وتوقف الرحلات الجوية، فان الدولة الجزائرية ستواصل بذل قصارى جهدها لاجلاء رياضييها أينما وجدوا ريثما تسمح الظروف بذلك”.
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