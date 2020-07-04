خالدي:”تواصلت مع مخلوفي وأتعهد بإجلائه في أقرب وقت”

الرياضة
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خالدي:”تواصلت مع مخلوفي وأتعهد بإجلائه في أقرب وقت” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” أمسية اليوم السبت أن مصالحه في تواصل مستمر مع العداء الجزائري “توفيق مخلوفي” العالق في جنوب إفريقيا منذ 4 أشهر.

الرجل الأول في الرياضة الجزائرية رد على تغريدة البطل الأولمبي بمنشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وجاء في المنشور:”اتابع عن كثب الوضعية التي يتواجد فيها توفيق مخلوفي الذي اتواصل معه أنا ومصالحي باستمرار  آخرها قبل بضعة ايام”.

وأضاف:”وذلك على غرار رياضيينا في كل مناطق العالم، لاسيما العدائين المتواجدين في (كينيا) والسباحين المتواجدين في (كندا)”.

وختم خالدي:”بالرغم من الوضعية الصحية الاستثنائية وتوقف الرحلات الجوية، فان الدولة الجزائرية ستواصل بذل قصارى جهدها لاجلاء رياضييها أينما وجدوا ريثما تسمح الظروف بذلك”.


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