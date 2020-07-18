خالدي:”رئيس الجمهورية يقف وراء الخضر لتحقيق المزيد من النجاحات”

أكد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” وقوف رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” الدائم مع المنتخب الوطني ومدربه “جمال بلماضي” لتحقيق المزيد من النجاحات.

“خالدي” نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورا لزملاء محرز بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة.

الرجل الأول في الرياضة الجزائرية أرفق الصور بعبارات أثنى فيها على محاربي الصحراء الذين أدخلوا الفرحة في نفوس الشعب الجزائري.

رسالة سيد علي خالدي تأتي عشية الذكرى الأول للتتويج بالنجمة الثانية في تاريخ الخضر بعد الفوز على السنغال في النهائي يوم ال19 جويلية 2019.

الرسالة الكاملة لخالدي:

“‎عشية الذكرى الأولى لكأس أمم إفريقيا التي عاد بها إلى الديار أبناء الجزائر الأبرار بكل فخر و إعتزاز محققين افراح الشعب الجزائري بالتتويج باللقب القاري ، أود أن أجدد للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ولطاقمه الفني، الذي يقوده ببراعة ومسؤولية واقتدار المدرب الفذ جمال بلماضي، اسمى معاني التقدير والعرفان والامتنان لما أبانوا عنه من التزام و وطنية و تضحية توجت بالنصر المبين.

‎كما أود أن أجدد لهم دعم الدولة الجزائرية، و على رأسها السيد رئيس الجمهورية و الحكومة لتتواصل مسيرتهم الملهمة نحو المزيد من الإنجازات و الألقاب و ليُكتب هذا الجيل بأحرف من ذهب في سجل الرياضة الجزائرية المشرف”.