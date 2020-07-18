خالدي:”رئيس الجمهورية يقف وراء الخضر لتحقيق المزيد من النجاحات”

أكد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” وقوف رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” الدائم مع المنتخب الوطني ومدربه “جمال بلماضي” لتحقيق المزيد من النجاحات.
“خالدي” نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورا لزملاء محرز بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة.
الرجل الأول في الرياضة الجزائرية أرفق الصور بعبارات أثنى فيها على محاربي الصحراء الذين أدخلوا الفرحة في نفوس الشعب الجزائري.
رسالة سيد علي خالدي تأتي عشية الذكرى الأول للتتويج بالنجمة الثانية في تاريخ الخضر بعد الفوز على السنغال في النهائي يوم ال19 جويلية 2019.
الرسالة الكاملة لخالدي:
“عشية الذكرى الأولى لكأس أمم إفريقيا التي عاد بها إلى الديار أبناء الجزائر الأبرار بكل فخر و إعتزاز محققين افراح الشعب الجزائري بالتتويج باللقب القاري ، أود أن أجدد للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ولطاقمه الفني، الذي يقوده ببراعة ومسؤولية واقتدار المدرب الفذ جمال بلماضي، اسمى معاني التقدير والعرفان والامتنان لما أبانوا عنه من التزام و وطنية و تضحية توجت بالنصر المبين.
كما أود أن أجدد لهم دعم الدولة الجزائرية، و على رأسها السيد رئيس الجمهورية و الحكومة لتتواصل مسيرتهم الملهمة نحو المزيد من الإنجازات و الألقاب و ليُكتب هذا الجيل بأحرف من ذهب في سجل الرياضة الجزائرية المشرف”.
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