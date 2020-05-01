خالدي: “اتمام مشاريع الملاعب الجديدة من أولوياتنا”

كشف “سيد علي خالدي”، وزير الشباب والرياضة عن نيته في إتمام مشاريع الملاعب الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وقال “خالدي” في تصريحاته لراديو “جو”: “أنا قلق حتى أرى نهاية الأشغال في هذه الملاعب”.

وأضاف: “اتمام الأشغال هذه الملاعب من أولوياتنا، يجب أن نعرف أن هناك تراكمات طيلة سنوات وأحيانا هناك ألغام في هذه المشاريع”.

وتابع: “نحن نتبع برنامج خاص بالتنسيق مع الولاة لاعادة بعث الأشغال في هذه الملاعب”.

وأردف: “ملعب تيزي وزو مهم كثيرا لسكان هذه الولاية والجميع يعلم أن الشركة المكلفة بانشاء الملعب عرفت بعض المشاكل”.

في حين ختم كلامه: “ملعب براقي من أولوياتي في العاصمة، وأعمل بالتنسيق مع والي ولاية الجزائر وسأحرص شخصيا على اتمام هذا المشروع، وحتى أنا أشعر بالقلق عندما أمر بجانب الملعب مثل كل سكان العاصمة”.

كما أكد “خالدي”، أن “ملعب وهران الجديد”، سيتم استلامه في أقرب الأجال، خاصة بعد أن تم وضع العشب الطبيعي والإنارة.