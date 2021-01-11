خالدي تقف على مدى تقدم تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

إجتمع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي اليوم الاثنين رفقة كل من كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري ورئيس اللجنة الأولمبية حماد عبد الرحمان، لتقييم مدى تقدم تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 المزمع إقامتها بوهران 2022.

بهذه المناسبة، تم إجراء تقييم شامل لمدى تقدم التحضيرات منذ تنصيب المديرية العامة الجديدة للألعاب، قصد تثمين المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة وكذا تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، لاسيما في هذه المرحلة الحاسمة من عملية التحضير على بعد ثمانية عشر (18) شهرًا من حفل الافتتاح المقرر في 25 يونيو 2022.

وجدد ممثلو القطاعات والسلطات العمومية المعنية ارتباطهم بإنجاح الألعاب و توج اجتماع لجنة التنظيم باتخاذ جملة من القرارات، لاسيما فيما يخص الجوانب التالية:

• استلام المنشآت المعنية بالألعاب في الآجال المحددة من خلال التزام الشركات المكلفة بالإنجاز بمواعيد جديدة، ولا سيما تسليم الملعب الأولمبيفي 31 مارس 2021، القرية المتوسطية في 30 يونيو 2021 و المركب المائي و القاعة متعددة الرياضات في 30 سبتمبر 2021 كأقصى أجل؛

فيما يتعلق باستقبال المشاركين وظروف إقامتهم :

• تعزيز القدرة الاستيعابية للفنادق من خلال تسليم منشآت جديدة وتطوير المنشآت القائمة،

• استلام المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي في ديسمبر 2021 كأقصى أجل،

• اعتماد مخططات سير و نقل خاصة بالألعاب ،

فيما يخص الاتصال والترويج للألعاب على المستويين الوطني والدولي:

• استخدام جميع قنوات ووسائل الاتصال العامة والخاصة،

• تطوير برامج مخصصة للألعاب في القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية،

• إنشاء مركز للصحافة بوهران خاص بالألعاب.

فيما يتعلق باستيراد المعدات الضرورية لتنظيم الألعاب، سيتم اعتماد إجراءات مبسطة للجمركة لتسهيل عمليات الاستيراد النهائية والمؤقتة ؛

• تنفيذ خطة تدريب للمتطوعين والمرشدين الشباب ؛

• اعتماد سيناريوهات وبرامج حفلي الافتتاح والختام ؛

• تعزيز النظام الصحي للألعاب ؛

و أخيرًا، تقرر عقد اجتماعات لجنة التنظيم بصفة دوريةالى غاية بداية الألعاب، بوتيرة اجتماع كل شهرين، من أجل ضمان التنسيق الأمثل بين القطاعات في التحضير للألعاب.