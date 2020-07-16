خالدي يزور ملعب تيزي وزو الجديد ويتخذ هذه القرارات !!

زار اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” ملعب تيزي وزو الجديد التي توقفت به الأشغال منذ 05 ماي 2019.

الزيارة الميدانية حضرها أيضا والي ولاية تيزي وزو محمود جامع وتم خلالها اتخاذ العديد من القرارات من قبل الرجل الأول في الرياضة الجزائرية.

القرارات المتخذة لإعادة بعث الأشغال:

– فسخ العقد مع مجمع ETRHB بعدما تم غلق الحساب العام النهائي.

– إعداد دفتر الشروط المتعلق بالأشغال المتبقية قصد إطلاق مناقصة لاختيار متعامل جديد لإتمام الأشغال.

تكليف مدير الشباب والرياضة بولاية تيزي وزو بالسهر، تحت سلطة والي الولاية، على تنفيذ هذه القرارات و إيلاء الأولوية القصوى لهذا المشروع.