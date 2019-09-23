خالد نزار وابنه وبن حمدين في حالة فرار بالخارج

يتواجد كل من خالد نزار، وابنه لطفي وصاحب الشركة الجزائرية للصيدلة، فريد بن حمدين، في حالة فرار بالخارج.

وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت، مذكرة توقيف دولية، ضد كل من خالد نزار وابنه لطفي وبن حمدين.

وقد وجهت للمشتبه بهم الثلاثة تهمتي التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام، حسب التلفزيون العمومي.

ومعلوم أن فريد بن حمدين هو صاحب الشركة الجزائرية للصيدلة، واسمه متداول إعلاميا، كما تم ذكره في قضية الخليفة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري مع السعيد بوتفليقة أثبتت تورط نزار ونجله ورجل الأعمال.

ويشتبه، في أن فريد بن حمدين، كان الوسيط بين نزار ونجله لطفي وبين سعيد بوتفليقة.