ما بين 1000 و 1200 جزائري يهاجر لأمريكا عبر “غرين كارد” كل سنة

أعلنت السفارة الامريكية بالجزائر عن إنطلاق عملية التسجيل في برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية اليوم.

كشف المتحدث بإسم السفارة الامريكية خالد ولفسبورغ على الراغب في الهجرة لأمريكا يجب أن يكون متحصل على البكالوريا

واوضح ذات المتحدث أن التسجيلات في برنامج “غرين كارد” يتم من خلالها منح سوى التأشيرة فقط لا المسكن ولا العمل

كما ان كل سنة يهاجر ما بين 1000 و 1200 جزائري للولايات المتحدة الامريكية عبر برنامج تأشيرة التنوع.

وأشار خالد ولفسبورغ أن عملية التسجسل تتم إلكترونيا وأي خطأ في الطبع او نسيان شيء يقصي صاحبها مباشرة.

ويهدف هذا البرنامج الذي يختار فيه كل سنة عدد من الراغبين للهجرة إلى أمريكا إلى تعزيز وتنويع الثقافات في امريكا.