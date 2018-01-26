“خالوطة” بملعب سكيكدة والمباراة تتوقف للمرة الثانية !

توقفت مباراة شبيبكة سكيكدة وضيفه غالي معسكر للمرة الثانية في ظرف 90 دقيقة بسبب إجتياح الجماهير لأرضية الميدان في المرة الأولى، ومقاطعة لاعبي غالي معسكر للمباراة في المرحلة الثانية.

وإحتج لاعبوا غالي معسكر على قرارات حكم “سخراوي” بعد إحتسابه ضربة جزاء خيالية –حسبهم- في الدقيقة الـ87 لصالح شبيبة سكيكدة.

وعرفت نهاية المباراة إعادة ضربة الجزاء “ثلاث” مرات من طرف اللاعب مختار هشام، حيث ضيع في أول ركلتي جزاء وتمكن من تسجيل الثالثة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وتمكن فريق شبيبة سكيكدة من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة ماراطونية دامت ساعتين و25 دقيقة !