حاليلوزيتش :”تفادينا الأسوء، وأعرف جيدا المنتخب السينغالي”

الرياضة
  • -
  • 0
حاليلوزيتش :”تفادينا الأسوء، وأعرف جيدا المنتخب السينغالي”
بقلم يونس رزيق

أبدى الناخب الوطني الأسبق ومدرب منتخب اليابان الحالي “وحيد حاليلوزيتش”، رضاه بعد قرعة المونديال التي أوقعت منتخبه إلى جانب منتخبات بولونيا كولومبيا والسنيغال.

وصرح البوسني لجريدة “ليكيب” الفرنسية، اليوم، قائلا :”تفادينا الأسوء، مجموعتنا متوازنة ولكل منتخب خصائصه”.

وبخصوص منافسيه صرح :” مواجهة كولومبيا ستكون حاسمة، أعرف جيدا المنتخب السينغالي وعلينا التعامل مع لاعبين طولهم يقارب المترين”.

وفي الأخير، قال خاليلوزيتش:”بولونيا من أحسن الخطوط الهجومية في العالم بقيادة ليفاندوفسكي وأمامنا 7 أشهر للتحضر المونديال”.

للإشارة، فإن خاليلوزيتش سبق وأن أهل ثلاث منتخبات للمونديال من بينها الجزائر في نسخة 2014.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital