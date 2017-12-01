حاليلوزيتش :”تفادينا الأسوء، وأعرف جيدا المنتخب السينغالي”

أبدى الناخب الوطني الأسبق ومدرب منتخب اليابان الحالي “وحيد حاليلوزيتش”، رضاه بعد قرعة المونديال التي أوقعت منتخبه إلى جانب منتخبات بولونيا كولومبيا والسنيغال.

وصرح البوسني لجريدة “ليكيب” الفرنسية، اليوم، قائلا :”تفادينا الأسوء، مجموعتنا متوازنة ولكل منتخب خصائصه”.

وبخصوص منافسيه صرح :” مواجهة كولومبيا ستكون حاسمة، أعرف جيدا المنتخب السينغالي وعلينا التعامل مع لاعبين طولهم يقارب المترين”.

وفي الأخير، قال خاليلوزيتش:”بولونيا من أحسن الخطوط الهجومية في العالم بقيادة ليفاندوفسكي وأمامنا 7 أشهر للتحضر المونديال”.

للإشارة، فإن خاليلوزيتش سبق وأن أهل ثلاث منتخبات للمونديال من بينها الجزائر في نسخة 2014.