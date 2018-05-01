خامنئي: “واشنطن تشن حرباً اقتصادية ضد إيران”

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تشن حرباً اقتصادية ضدّ بلاده، وتحرّض دول المنطقة ضدّ طهران.

ووصف خامنئي، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تتبع طريقتين لمواجهة إيران، الأولى هي الحرب الاقتصادية، والثانية تحريض بعض حكام المنطقة ممّن لا يتمتعون بالخبرة الكافية.

وأضاف خامنئي، أنّ واشنطن تحاول جاهدةً للإيقاع بين دولتين مسلمتين، وأنها تسعى لإشعال فتيل الحرب في المنطقة، من خلال تحريض الرياض ضدّ طهران.

وتطرق إلى الانتقادات الامريكية للوجود العسكري الإيراني في المنطقة، قائلاً “إيران جزء من هذه المنطقة، وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تنسحب من هذه الأراضي”.