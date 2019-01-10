خبراء الاقتصاد: “الكاش” أفضل استثمار بالعالم حاليا

خبراء ماليون أجروا التحليلات وخرجوا بنتيجة مفادها أن الاحتفاظ بالأموال النقدية كان يمثل الأداء الأفضل للأصول المالية خلال العام 2018.

حيث كان هذا الأمر أفضل من الاستثمار في قطاعات السندات والأسهم والسلع، وفقا لما ذكره موقع “بيزنيس إنسايدر”.

إذ اعتبر المحللون الاستراتيجيون في وول ستريت، أن الأموال النقدية تعد استثمارا منافسا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ذهبوا من خلالها إلى الدعوة إلى “الاتجاه نحو النقود”، بالتأكيد لا يعني هذا الاحتفاظ بالأموال “كاش”.بل باختصار هذا يعني التخلص من الأسهم والسندات وغيرها من الأصول.

ووضع أموالهم في حسابات مصرفية بأسعار فائدة أكثر جاذبية، كما ينصحون بضرورة عدم الاحتفاظ بالأموال في بنك واحد، بل توزيعها على بنوك عدة خشية انهيار أحدها، تقليلا لحجم الخسائر.

فحسب بنك أميركا ميريل لينش، فإن الأموال النقدية هي الوحيدة التي حققت عوائد إيجابية خلال العام الماضي، ارتفعت قيمتها بنسبة 1.9 في المئة.

فقد صرح شون داربي، رئيس القسم العالمي لاستراتيجيات السندات في مؤسسة جيفريز المالية “أن عاصفة ضربت سوق السندات عام 2018.

الى جانب تذبذبت أسعار النفط صعودا وهبوطا، ومعها سعر الدولار، ما أدى هذا حسبه إلى تعريض المستثمرين، من كل الشرائح تقريبا، لضربة قوية نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي.

وهذا تحسبا لتحذيرات البنك الدولي، باعتبار أن العالم يبدو مقبلا هذا العام على أزمة مالية، النظام المالي العالمي غير مستعد لها، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.