أشار مختصو معهد باستور بالعاصمة، إلى قدوم أنفلونزا حادة في الأيام المقبلة وظهور فيروس “H3N2” الذي يحمي منه لقاح الأنفلونزا.

وأكّد فوزي درار، مدير المخبر المرجعي لمعهد باستور ، عن ارتقاب ظهور نوع آخر من الفيروسات وهو فيروس “H3N2” الذي يظهر عادة شهر جانفي.

مشيرا إلى إمكانية تقلّص منحنى فيروس “H1N1” إذا زاد مستوى التلقيحات عند المواطنين، مما سيؤدي إلى تغيّره إلى فيروس آخر.

كما دعى فوزي درار، جميع المواطنين إلى اليقظة وأخذ التلقيحات اللازمة لخطورة هذه الفيروسات، خاصة على الأشخاص المسنين والنساء الحوامل.