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خبراء روس يعملون على لقاح ضد “كورونا” وسط تردد صيني

أخبار العالم
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خبراء روس يعملون على لقاح ضد “كورونا” وسط تردد صيني
بقلم خالد دحماني

يعمل خبراء وباحثون من روسيا على إنتاج لقاح مضاد لفيروس “كورونا الجديد”، “2019-nCoV”.

غير أنّ تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسي، أعلنت أنّ الصين لم تسلم عينات فيروس لروسيا حتى الآن.

وقالت غوليكوفا في تصريح صحفي: “أريد الإشارة إلى أنّ خبراءنا يعملون على ذلك، رغم أن الجانب الصيني لم يمنحنا الفرصة للإستفادة من

البيانات المتوفرة لديه حول سلالة الفيورس، ولذا فإنّنا نقوم بهذا العمل إستنادا على المصادر المتاحة لنا”.

وأضافت أن فريقًا طبيًا روسيًا سيتوجه إلى الصين مساء غدٍ الثلاثاء لتقديم المساعدة للجانب الصيني في مكافحة “كورونا” الجديد.

وأوضحت أنّ الفريق سيضم 5 خبراء من وزارة الصحة الروسية والهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768173

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