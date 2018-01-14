خرباش يتفق مع إدارة “إتحاد الحراش” وسيمضي صبيحة الغد

إتفق أمسية اليوم الأحد وسط الميدان الهجومي “إسماعيل خرباش” مع إدارة “إتحاد الحراش” للإنضمام إلى “الصفراء” في هذا الميركاتو الشتوي.

وتفاوض مناجير اللاعب القادم من فريق “إتحاد بلعباس” رفقة ثنائي الديركتوار الحراشي “محمد العايب” و”نصرالدين بغدادي” اليوم بمقر الفريق.

وإتفق الطرفان على كافة التفاصيل المتعلقة بمدة العقد والجانب المالي على أن يمضي خرباش على عقده صبيحة الغد الإثنين.

وسيمتد عقد اللاعب الجديد للفريق الحراشي لمدة 18 أشهر أي إلى غاية صيف 2019 لتواصل إدارة إتحاد الحراش عملية التدعيمات.