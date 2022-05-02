خرجة غريبة من تويتر تطرح التساؤولات حول محرز

أقدم موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، على خرجة اتجاه الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وظهر الحساب الرسمي لرياض محرز على تويتر، دون العلامة التوثيقية الزرقاء التي تؤكد الملكية الرسمية للحساب.

كما أثارت هذه الخرجة العديد من التساؤولات عن السبب الذي دفع إدارة “تويتر” لنزع الشارة الزرقاء من حساب قائد الخضر.

.ويجدر للإشارة، إلى أن حساب رياض محرز على منصة “تويتر” يحظى بمتابعة أكثر من 3 ملايين معجب