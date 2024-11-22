خزروني: “رفعنا معنويات لاعبلينا وهدفنا دخول دور مجموعات رابطة الأبطال بقوة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المناجير العام لمولودية الجزائر، محمد خزروني، عن معنويات تعداد الفريق، قبل تنقلهم إلى الكونغو، لمباشرة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، صرح خزروني، اليوم الجمعة: “بعد خسارة الداربي، وخوضنا أمس الخميس حصة تدريبية، فضلنا التنقل اليوم الجمعة إلى الكونغو”.
كما أضاف: “عملنا خلال الحصة التدريبية الأخيرة، على رفع معنويات لاعبينا، بالنظر لتأثرهم بهزيمة شباب بلوزداد”.
وتابع المناجير العام للعميد: “فضلنا التنقل مبكرا إلى الكونغو، من أجل اخراج لاعبينا من الضغط الذي كانو عليه بعد مباراة شباب بلوزداد”.
وتابع محمد خزروني: “الجميع مركز لتقديم مباراة كبيرة في الكونغو، ونتمنى دخول هذه المرحلة بقوة من خلال العودة بالفوز”.
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