خطين جديدين للأنترنت نهاية السنة

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إيمان هدى فرعون اليوم الأحد عن دخول حيز الخدمة خطي إتصال جديدان للأنترنت.

من شأنه الرفع من سرعة تدفق هذه الأخيرة على مستوى التراب الوطني، وتقليص الإضطرابات المسجلة على الشبكة الوطنية.

وأوضحت هدى فرعون من المدية، على هامش إطلاق مشروع شبكة الألياف البصرية”باك بورن”، في شطرها الرابط بين السواقي شرق المدية بالجلفة.

أن الدخول في مرحلة التشغيل نهاية 2018 لخطين جديدين للربط بالإنترنت وهما: خطي وهران- فالنسيا وعنابة- مدكس.

من شأنه الرفع من قدرة اتصال الإنترنت الذي يغذي الشبكة الوطنية.

حيث سيسمح هاذين الخطين الجديدين بمجرد تشغيلها بتحقيق قفزة كبيرة في تدفق الانترنت وتقديم خدمات عالية الجودة لمشتركي الإنترنت.

وفي ذات السياق أشارت الوزيرة إلى مشاكل “تدفق منخفض” المطروح حاليا يعود سببه إلى الطاقة المحدودة لخط عنابة-مرسيليا.

إضافة إلى قدم شبكات الإنترنت الموجودة حاليا في بعض المناطق الحضرية الكبرى.