خليف:” فخوة جدا كوني بطلة أولمبية عن جدارة واستحقاق”

عبرت البطلة الجزائرية الملاكمة، إيمان خليف، عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية فئة 66 كلغ، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وصرحت البطلة، إيمان خليف، للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية عبر “فيسبوك”، اليوم السبت:” فخورة كوني بطلة أولمبية بالميدالية الذهبية، عن جدارة واستحقاق، والتي تعد حلم منذ الصغر”.

للإشارة، خاضت الملاكمة، إيمان خليف، خلال أولمبياد باريس 2024، نزالات ثمن نهائي أمام الإيطالية، كاريني أنجيلا، وفازت أمام في أقل من دقيقة.

وفي ربع النهائي، فازت البطلة الجزائرية، أمام نظيرتها المجرية، لوكا هاموري، بنتيجة 5/0 بإجماع الحكام. وفي نصف النهائي، تجاوزت الملاكمة الجزائرية، جانجام سوانافينغ، بنتيجة 5/0 بإجماع الحكام. وفي النهائي، فازت إيمان خليف، أمام الصينية، ليو يانغ، بنتيجة 5/0.