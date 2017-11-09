مع حلول موسم البرد تلجأ العديد من الجزائريات غير المحجبات إلى وضع خِمار مؤقّت لحمايةتن سريحات شعرهن.

فالخمار لديهن هو مجرد قطعة قماش لا أكثر.

الفتيات غير محجبات هم بيت القصيد، إرتأينا ضرورة التحدث معهن حول هذه الظاهرة.

إيمان طالبة جامعية غير محجبة أجابتنا بكل برودة قائلة :

“أنا لا أضع الخمار سوى في موسم البرد، لحماية تسريحة شعري العصرية و”الكيراتين” التي كلفتني مبلغ يفوق العشرة ألاف دينار”.

أرجعها إمام مسجد علي إبن أبي طالب محمد دهيمي في مكالمة هاتفية “النهار أونلاين”، إنه تلاعب بالدين طارحا السؤال:

لماذا لا يضعونه طوال حياتهم، خاصة أن الشريعة الإسلامية تفرض ذلك .

الخمار اليوم أضحى ستايل جديد يضاف من أكسيسوارات الفتاة غير محجبة.