خنشلة: الشروع في توزيع أكثر من 1200 سكن عمومي إيجاري

تم اليوم الثلاثاء بخنشلة الشروع في توزيع 1240 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري عبر ثلاث بلديات.

وحسب المكلف بالإعلام لدى الولاية، توفيق بوطبة، فقد تم تسليم مفاتيح السكنات بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي بمقر الولاية.

وقد أشرف والي خنشلة كمال نويصر على التوزيع، و ذلك في إطار برنامج إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية.

وتتوزع على كل من عاصمة الولاية التي سيوزع بها 940 سكنا، بالإضافة إلى 100 وحدة ببلدية بوحمامة و200 ببلدية ششار.

وأضاف أنه تم تسليم مفاتيح السكنات الشروع في تسليم 200 إعانة مالية من طرف الدولة موجهة للبناء الريفي لفائدة مواطنين الولاية.

للإشارة، أعدت ولاية خنشلة برنامجا متنوعا لإحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية، تتضمن تنظيم أنشطة ثقافية ذات علاقة بالمناسبة.

بالإضافة إلى تفقد سلطات الولاية مشاريع تنموية وإطلاق أسماء شهداء على عدد من الأحياء وربط بعض المناطق بشبكة الغاز الطبيعي.