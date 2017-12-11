خوالد يفسخ عقدهُ مع سُوسطارة ويتجه نحو الدوري السعودي

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، أمسية اليوم، عن فسخ عقد المدافع نصر الدين خوالد بالتراضي، بعد 11 سنة حمل فيها ألوان سوسطارة.

وقامت إدارة حداد بنشر بيان على الموقع الرسمي للنادي العاصمي عليه صورة كتب عليها “خوالد، شكرا ووداعا”.

للتذكير، فإن خوالد إنتقل إلى إتحاد العاصمة سنة 2006 قادما من إتحاد بسكرة، خاض خلالها 288 مباراة.

كما توج خوالد بـ 6 ألقاب مع سوسطارة، من بينهم بطولتين، كأس العرب وكأس الجمهورية مرة واحدة.

للإشارة، فإن مصادر مقربة من اللاعب أكد على أنه توصل إلى إتفاق مع نادي أحد السعودي الذي يدربه الجزائري نغيز.