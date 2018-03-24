خوسي ماريا: “هدفنا إنهاء البطولة بين الخمسة الأوائل”

كشف مدرب نادي بارادو، الإسباني خوسي ماريا، أن فريقه يستهدف إنهاء بطولة هذا الموسم، ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وصرح خوسي ماريا، لتلفزيون “النهار”، على هامش المباراة الودية التي جمعت فريقه باتحاد العاصمة، عشية أمس الجمعة، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

“نسعى لإنهاء بطولة هذا الموسم، ضمن فرق المقدمة، ولو نتمكن من إحراز إحدى المراكز الخمسة الأولى، فسيكون ذلك رائعا بالنسبة لنا”.

وعن مردود لاعبيه في ودية إتحاد العاصمة قال: “المباراة كانت جيدة على العموم، ومفيدة بالنسبة لنا، وأنا سعيد بمردود لاعبينا”.

يذكر أن نادي بارادو، الذي حقق الصعود هذا الموسم للمحترف الأول، يحتل المركز السابع في ترتيب البطولة، برصيد 35 نقطة.