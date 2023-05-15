خيركوف يتلقى دعم كبير من الجزائريين لهذا السبب!

تفاعل الدولي الجزائري والظهير الأيمن لنادي باستيا غيتون خيركوف مع الرسائل الداعمة له من طرف الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أن تعرض اللاعب خيركوف لإنتقادات من طرف بعض أنصار فريقه باستيا.

بسبب طريقة إحتفال خيركوف بهدفه الأول لصالح فريقه ضد نادي شاموا في اللقاء الذي فاز فيه باستيا بهدفين لهدف برسم الجولة 35 من الدرجة الثانية الفرنسية.

أخذ خيركوف صورا مع جزائريين كانوا حاضرين بملعب المباراة بالعلم الجزائري، ليؤكد اللاعب تعلقه بلاد أجداده.

وهو الأمر الذي جعل بعض من أنصار فريقه يستأون من خرجة اللاعب ويقررون التهجم عليه في الملعب بصافرات الإستهجان والتعليقات العنصرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلقى بعدها لاعب المنتخب الوطني غيتون خيركوف الدعم من الجمهور الجزائري عبر حسابه عبر الأنستغرام.

وتفاعل مع دعم الجمهور الجزائري بالإيجاب حيث قام اليوم بإعادة نشر العديد من الرسائل المتضامنة معه عبر الستوري الأنستغرام.

يجدر الإشارة، ساهم خيركوف هذا الموسم في 10 أهداف مع فريقه باستيا 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ساهمت في إحتلال باستيا المركز الرابع في الدرجة الثانية الفرنسية.