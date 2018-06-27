بالصور.. “خُضر” كرة اليد يسقطون أمام “تونس” ويُقصون من ألعاب “تاراغونا”

واصل منتخب كرة اليد، مُسلسل خيباته في مُختلف المُنافسات التي يدخلها، وذلك بعد إقصائه صبيحة اليوم من ألعاب البحر الأبيض المُتوسط.

وسقط “الخضر” على يد “تونس” بنتيجة 30 – 25، مؤكدين بأنهم لم يكونوا جاهزين لـ”ألعاب تاراغونا” والتي تُضاف لفشلهم الأخير بالكان2018.

يذكر بأن “نسور قرطاج” اعتمدوا على مُنتخبهم الثاني، والذي تم تكوينه بعناصر شابة، عكس “مُحاربي الصحراء” الذين شاركوا بالمنتخب الأول.

وسيكون المُدرب، سفيان حيواني وبقية أعضاء طاقمه الفني، وإضافة للإتحادية المحلية مُطالبين بالتدارك سريعا لأن كرة اليد الجزائرية وصلت للحضيض.