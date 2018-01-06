داربي “الأندلس” المجنون ينتهي بتفوق ماندي وبودبوز

فاز “ريال بيتيس” سهرة اليوم السبت بخماسية لثلاثة أهداف ضد مُضيفه “إشبيلية” في داربي إقليم “الأندلس” لحساب الجولة 18.

من الدوري الإسباني، وتميز اللقاء الذي إحتضنه ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بالإثارة والمُتعة حيث سُجلت فيه 8 أهداف كاملة.

وأقحم المدرب “كيكي سيتيان” الجزائريان “عيسى ماندي” و”رياض بودبوز” أساسيان في قمة اليوم ليُقدم الثنائي مُباراة كبيرة.

وكان “بودبوز” وراء الهدف الثالث لفريقه الذي جاء في الدقيقة 63 بعد أن مرر كرة حاسمة لزميله “رضا دورميسي”.

فيما قدم “ماندي” لقاء في المستوى رغم تلقي فريقه ثلاثية لا يتحمل مسؤوليتها ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 68.

وأكمل ثنائي الخضر اللقاء إلى غاية نهايته ما يبرز دوره في مخططات أبناء الأندلس.